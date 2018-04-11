В Чувашии два человека погибли при столкновении микроавтобуса и легковушки

НИЖНИЙ НОВГОРОД 11 апр — РИА Новости. Два человека погибли, один получил травмы при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Маргаушском районе Чувашии, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей МВД по Чувашской Республике Ольга Павлова.

ДТП произошло в среду в 9.20 мск на автодороге "Гигант-Большой Сундырь", возле Александро-Невского православного мужского монастыря в древне Каршлыхи.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом "Форд-Транзит", в котором находилось десять пассажиров. Водитель ВАЗа, житель Марий ЭЛ, госпитализирован, двое его пассажиров погибли. В больницу обратился и один пассажир маршрутного микроавтобуса", — рассказала Павлова.

Причины и обстоятельства аварии выясняются, добавила она.