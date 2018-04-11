Суд продлил арест обвиняемому в избиении блогера в Парке Горького

Дело о нападении на блогера в парке Горького (19)

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы оставил под стражей до 13 июня сына актера сериала "Интерны" Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера в Парке Горького, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Макарову Корнею был продлен арест на два месяца, до 13 июня", — сказала она.

Макарову предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", и грозит до 15 лет лишения свободы.

По неофициальным данным, подозреваемый — сын актёра популярного телесериала "Интерны".

Инцидент произошел ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной. По информации пресс-службы Парка Горького, в ходе конфликта с неизвестными Станислав Думкин был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.