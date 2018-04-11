В Хабаровске упавшая из-за ветра балка ранила пассажира автобуса

ХАБАРОВСК, 11 апр — РИА Новости. Авария произошла на железнодорожном переезде в Комсомольске-на-Амуре, в результате которой металлическая балка повредила автобус и травмировала пассажира, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД по Хабаровскому краю.

"В 12.30 (5.30 мск) среды в Комсомольске-на-Амуре автобус частного перевозчика следовал через железнодорожный переезд. Из-за сильного порыва ветра металлическая балка упала на проезжающий автобус, повредила его и травмировала одного из пассажиров. У пострадавшего повреждена бедренная артерия, он госпитализирован", — сказал собеседник.

Он отметил, что по факту происшествия проводится проверка.