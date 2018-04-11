Управление образования Находки контролирует ситуацию с радоном в детсаду

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Управление образования Находки взяло под контроль ситуацию с повышенным уровнем радона в двух группах детского сада №36, рассказал РИА Новости представитель управления образования Находкинского городского округа.

По информации РИА "Восток-Медиа", одна из мам пожаловалась, что ее ребенок потерял почти все волосы на голове. По словам заведующей детского сада № 36 Ольги Сендер, из родителей никто с этой проблемой не обращался. Радон — радиоактивный газ без цвета и запаха, может представлять опасность для жизни.

"Проблема в одном детском саду, две группы. Угрозы здоровью детей нет. Управление образования держит ситуацию под контролем. Вместе с Роспотребнадзором устанавливаем причины. С родителями тоже работаем, проводим разъяснительную работу", — рассказал собеседник агентства.