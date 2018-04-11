СК закрыл уголовное дело водочного магната Юрия Шефлера

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Следственный комитет РФ прекратил уголовное преследование проживающего в Швейцарии председателя совета директоров SPI Group Юрия Шефлера, которому принадлежат права на популярные марки отечественной водки во многих западных странах, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.

"К моему подзащитному применили экономическую амнистию 2013 года, когда дела по экономическим преступлениям прекращались в случае погашения ущерба", — сказал адвокат.

По его словам, теперь уголовное преследование прекращено, заочно избранная мера пресечения отменена, снят арест с имущества и прекращен розыск.

В 2001 году в отношении Шефлера было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное использование товарных знаков". Шестью годами позже он был заочно арестован и объявлен в международный розыск, однако иностранные государства отказали в его экстрадиции. В 2013 году Госдума приняла постановление об амнистии, согласно которому уголовные дела по ряду экономических преступлений подлежали прекращению, если обвиняемый возместил ущерб. В этот список входила и статья УК РФ, инкриминируемая Шефлеру. В августе 2013 года он перечислил "Союзплодоимпорту" 1,3 миллиона рублей в счет убытков, вменявшихся в вину бизнесмену в рамках уголовного дела. Но само предприятие оценило свой ущерб в 140 раз больше. Следователь счел несогласие потерпевшей стороны достаточным основанием, чтобы отказать Шефлеру в применении амнистии.

После этого предприниматель, состояние которого Forbes оценивает в 1,9 миллиарда долларов, обратился в Конституционный суд РФ, который постановил, что "если первоначальная оценка была верной, то именно ею необходимо руководствоваться при возмещении ущерба и получении права на амнистию". В решении КС также отмечается, что если оценка была занижена, "фигуранту должно быть предъявлено обвинение в новой редакции".