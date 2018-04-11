Обломки разбившегося в Хабаровске вертолета разбросаны на пустыре

ХАБАРОВСК, 11 апр – РИА Новости. Обломки разбившегося в Хабаровске вертолета Ми-8 разбросаны на пустыре в радиусе двух километров, сообщили РИА Новости в правительстве Хабаровского края.

Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (04.30 мск) на пустыре, вдали от построек промзоны. На борту находились шесть человек, все они погибли.

"По уточненной информации, на пустыре в радиусе 2 километров разбросаны обломки вертолета", — сообщили в правительстве.

Место происшествия оцеплено, развернут пункт оказания первой медицинской помощи, проводятся мероприятия по обеспечению общественного порядка.