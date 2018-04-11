Обломки разбившегося в Хабаровске вертолета разбросаны на пустыре

ХАБАРОВСК, 11 апр – РИА Новости. Обломки разбившегося в Хабаровске вертолета Ми-8 разбросаны на пустыре в радиусе двух километров, сообщили РИА Новости в правительстве Хабаровского края.
"По уточненной информации, на пустыре в радиусе 2 километров разбросаны обломки вертолета", — сообщили в правительстве.
Место происшествия оцеплено, развернут пункт оказания первой медицинской помощи, проводятся мероприятия по обеспечению общественного порядка.
Видео с места происшествия — в Хабаровске упал вертолёт https://t.co/2QDntLpLdd #Хабаровск #Вертолёт pic.twitter.com/Np5XJdLkac— Пятый канал Новости (@5tv) 11 апреля 2018 г.