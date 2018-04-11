Синоптик рассказал о метеоусловиях в Хабаровске в момент крушения Ми-8

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Синоптики отмечали плохую видимость в Хабаровске, снег с дождем и низкие облака утром в среду в момент крушения вертолета Ми-8, сообщил РИА Новости представитель ФГБУ "Дальневосточное УГМС".

Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (04.30 мск) на пустыре, вдали от построек промзоны. На борту находились шесть человек, все они погибли.

"Утром, когда вертолет упал, была низкая облачность – 150 метров нижняя граница разорванных облаков. Плохая видимость — до 3 километров, шли осадки – снег с дождем", — сказал собеседник агентства.