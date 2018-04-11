Семьи погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске получат по миллиону рублей

ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Семьи погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске получат по миллиону рублей, сообщил РИА Новости в среду представитель правительства края.

Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (04.30 мск) на пустыре, вдали от построек промзоны. На борту находились шесть человек, все они погибли.

По словам собеседника агентства, заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло под председательством замглавы края Анатолия Литвинчука.

"Губернатор Хабаровского края распорядился выделить семьям погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске по 1 миллиону рублей", — сказал представитель краевого правительства.

Он добавил, что мэрия также выплатит материальную помощь семьям погибших, сумма уточняется.