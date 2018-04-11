Семьи погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске получат по миллиону рублей

ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Семьи погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске получат по миллиону рублей, сообщил РИА Новости в среду представитель правительства края.
По словам собеседника агентства, заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло под председательством замглавы края Анатолия Литвинчука.
"Губернатор Хабаровского края распорядился выделить семьям погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске по 1 миллиону рублей", — сказал представитель краевого правительства.
Он добавил, что мэрия также выплатит материальную помощь семьям погибших, сумма уточняется.