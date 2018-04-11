Полиция, МЧС и следователи работают на месте крушения Ми-8 в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 11 апр – РИА Новости. Место крушения вертолета в Хабаровске оцеплено сотрудниками полиции, оно находится примерно в километре от многоэтажных жилых домов, передает корреспондент РИА Новости.

Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (4.30 мск) на пустыре, вдали от построек промзоны. На борту находилось шесть человек экипажа. Никто не выжил.

На месте дежурят сотрудники полиции, ДПС, МЧС, СК, также автомобиль авиакомпании "Восток".

Вертолет упал на антенном поле, которое находится примерно в километре от ближайших многоэтажных жилых домов. К полю ведет съезд с шоссе Карла Маркса, он перекрыт ДПС. Оцепление двойное: сначала перекрыт съезд с трассы, потом еще один кордон перед местом падения вертолета.

В Хабаровске идет мокрый снег с дождем, погода пасмурная, температура около нуля. Есть небольшой туман.

Вертолет лежит в 200 метрах от дороги, но его не видно из-за высокой травы. В центре пустыря видна высокая антенна.

Около оцепления собрались журналисты, местных жителей нет, так как до ближайших жилых домов далеко.