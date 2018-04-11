Прокуратура проводит проверку после крушения вертолета в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку после крушения Ми-8 в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель ДВТП.

Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (4.30 мск) на пустыре, вдали от построек промзоны. На борту находилось шесть человек экипажа. Никто не выжил.

"Начата проверка по обеспечению безопасности полетов. На место выехал первый замглавы ДВТП и и.о. начальника Хабаровской транспортной прокуратуры", — сказал собеседник.

По его словам, в рамках проверки будет дана оценка документам, имеющим отношение к техническому состоянию вертолета.