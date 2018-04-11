СК возбудил дело после крушения Ми-8 в Хабаровске

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту падения вертолета Ми-8 в Хабаровске, сообщается на сайте Дальневосточного управления на транспорте СК РФ.

Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (4.30 мск), погибли шесть человек.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту падения вертолёта Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить все обстоятельства падения вертолета. На месте крушения работает следственно-оперативная группа.