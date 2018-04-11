Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет, сообщили следователи

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Упавший в Хабаровске вертолет, по предварительным данным, совершал учебно-тренировочный полет, на борту был летный экипаж, сообщил РИА Новости представитель дальневосточного следственное управления на транспорте.

"Предварительно установлено, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту был летный экипаж", — сказал собеседник.

Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (4.30 мск), по данным источника в экстренных службах региона, погибли шесть человек. На месте организованы поисковые работы.

По данным дальневосточного управления Росавиации, в парке "Востока" 16 вертолетов Ми-8 и один Eurocopter AS350.

Созданная в 1945 год авиакомпания выполняет регулярные рейсы в северные и труднодоступные районы Хабаровского края, принимает участие в реализации проектов строительства нефте- и газопроводов, в том числе на шельфе Сахалина, регулярно выполняет полеты по заказам регионального центра медицины катастроф, избиркома Хабаровского края, геологоразведочных и экологических проектов и лесной охраны, услугами авиакомпании пользуются члены правительства Хабаровского края, президентский полпред на Дальнем Востоке и другие высокопоставленные лица, сообщается на ее сайте.