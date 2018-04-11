СК ищет нарушения правил эксплуатации после падения вертолета в Хабаровске

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Проверка после падения вертолета в Хабаровске проводится по признакам нарушения правил эксплуатации воздушного судна, сообщается на сайте ДСУ на транспорте СК РФ.

Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (4.30 мск), по данным источника в экстренных службах региона, погибли шесть человек. На месте организованы поисковые работы.

"По факту жесткой посадки вертолёта МИ-8 проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства падения вертолета. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.