Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Хабаровске

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Опубликовано видео с места падения вертолета Ми-8 в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре в Хабаровске.

Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (4.30 мск), по данным источника в экстренных службах региона, погибли шесть человек. На месте организованы поисковые работы.

В видеоролике, который опубликован на портале AmurMedia продолжительностью 24 секунды, виден дым с места падения вертолета. По словам снявшего это видео, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане.

"Вертолет летел, зацепил вот эту вышку в тумане. Бахнулся, сейчас горит, взрывается", — комментирует происходящее автор ролика.