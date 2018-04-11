В Приморье потушили все лесные пожары

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Спасатели потушили все природные пожары в Приморье, ситуация в лесах края стабилизировалась, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"Сейчас на территории Приморского края установился I класс пожарной опасности в лесах. Все лесные пожары ликвидированы… Продолжает работу межведомственный оперативный штаб", — сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Игорь Сарана.

С 9 апреля на территории Приморья введён особый противопожарный режим. По данным на утро вторника, в регионе полыхало 19 пожаров.

Наиболее сложная пожароопасная ситуация на Дальнем Востоке складывается в Приамурье – там введен режим ЧС.