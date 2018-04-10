Мосгорсуд смягчил приговор лидеру банды лжеэкстрасенсов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Мосгорсуд смягчил приговор Максиму Негуляеву — организатору сообщества псевдоэкстрасенсов, осужденных за продажу биологически активных добавок (БАД) и оказание мнимых парапсихологических и экстрасенсорных услуг, оставив в силе срок 15-летнего заключения, но исключив из приговора ограничение свободы сроком на 1 год, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее, в 2016 году этот же районный суд приговорил 21 псевдомага к заключению на сроки от 6 до 15 лет заключения. Самое строгое наказание — 15 лет лишения свободы — суд назначил Негуляеву за мошенничество и организацию преступного сообщества. В качестве дополнительного наказания суд назначил подсудимым штрафы в размере от 400 тысяч до полутора миллионов рублей. Каждый из подсудимых признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе) и частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Позже апелляционная инстанция отменила приговор и направила на пересмотр дело только в отношении Максима Негуляева, так как ранее он просил о рассмотрении его дела коллегией из трех судей, но это ходатайство не было рассмотрено. Тем не менее, Симоновский суд вынес аналогичное решение.
Он заявил, что повторное рассмотрение дела в суде первой инстанции проходило с многочисленными нарушениями, а вынесенный приговор вновь оказался "жестоким". Он полагает, что "15 лет заключения за четыре недоказанных эпизода, касающихся 470 тысяч рублей – это невероятно несправедливое наказание".
В ходе последнего слова Негуляев положил руку на Библию, которую принес с собой, и поклялся в своей невиновности перед судом.