В Оренбургской области КамАЗ с пропаном упал с моста

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД 10 апр — РИА Новости. КамАЗ, перевозивший цистерну с пропаном, упал с моста на трассе Бугульма-Уральск, дорогу пришлось перекрыть, сообщил РИА Новости сотрудник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Оренбургской области Марсель Миннуллин.

ДТП произошло во вторник в 16:30 (14:30 мск). Водитель большегруза не справился с управлением и опрокинул грузовик.

"Пока точно не установлено, по какой причине водитель не удержал машину на дороге и слетел с моста. От полученных травм он сразу скончался. Цистерна, ударившись о землю, получила повреждения, газ выходит наружу. Трассу пришлось перекрыть", — рассказал Миннуллин.

По его словам, сейчас на месте ДТП работают сотрудники МЧС. На дороге дежурят экипажи дорожно-постовой службы.