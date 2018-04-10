В Архангельске из колонии-поселения сбежали двое осужденных за кражу

МУРМАНСК, 10 апр – РИА Новости. Двое осужденных 19 и 20 лет сбежали из колонии-поселения №3 в Архангельске, принимаются меры к их розыску, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН.

"Отсутствие двух человек было обнаружено при вечерней проверке осужденных. Это не особо опасные преступники, мужчины 19 и 20 лет были осуждены за кражу", — сообщила РИА Новости собеседница агентства.

В настоящее время сотрудниками регионального УФСИН принимаются меры по поиску и задержанию беглецов. "В учреждении обстановка контролируема и управляема", — отмечают в ведомстве.

Согласно положениям уголовно-исполнительного кодекса в колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.

Как сообщается на сайте регионального УФСИН, колония-поселение рассчитана на 206 человек, осужденные проживают в отрядах, в которых "имеются спальные помещения, камеры для хранения личных вещей, комнаты воспитательной работы".