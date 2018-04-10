Жителя Рязани, зарезавшего девочку на велосипеде, признали невменяемым

ВОРОНЕЖ, 10 апр — РИА Новости. Экспертиза признала невменяемым неоднократно судимого жителя Рязанской области, который зарезал из-за игр на телефоне проезжавшую мимо него на велосипеде школьницу, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
Как выяснило следствие, 36-летний житель Ухоловского района остановил проезжавшую мимо девочку и предложил ей посмотреть установленные на его телефоне игры.
В ходе предварительного следствия обвиняемому была назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
"Установлено, что он страдает хроническим психическим расстройством и совершил общественно опасное деяние в состоянии невменяемости", — информирует следствие.
По его данным, уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительной меры медицинского характера.