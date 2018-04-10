РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр – РИА Новости. Суд в Ростовской области отправил на принудительное лечение местного жителя, который убил престарелую мать хозяйственными ножницами, сообщила РИА Новости представитель областного управления СК РФ Галина Гагалаева.

По данным следствия, 14 сентября 2017 года мужчина у себя дома во время ссоры множество раз ударил свою 74-летнюю мать хозяйственными ножницами по голове, лицу, шее, груди, животу и конечностям. Женщина скончалась на месте.

Судмедэкспертиза установила, что ей было нанесено не менее 216 ударов. При этом судебно-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины признаки шизофрении, в связи с чем, по данным экспертов, он не мог осознавать опасность своих действий.

"Суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности за преступление, совершенное им в состоянии невменяемости. И назначил ему принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", — сказала собеседница агентства. Приговор вступил в законную силу.