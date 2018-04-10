В Петербурге психически больной мужчина избил пожилого охранника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Полиция Петербурга проводит доследственную проверку по факту госпитализации пожилого охранника Соборной мечети, которого избил неизвестный, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в понедельник в 11.50 мск в Мариинскую больницу был доставлен охранник Соборной мечети Санкт-Петербурга 1947 года рождения. Состояние госпитализированного оценивалось как тяжелое. По предварительным данным, у пожилого мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Со слов пострадавшего, около 10.50 мск его избил неизвестный мужчина, который пришел к мечети.

Источник добавил, что в настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался мужчина 1997 года рождения, который состоит на психиатрическом учете.

"По данному факту проводится проверка", — сказал представитель ГУМВД.