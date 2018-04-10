Оренбургский губернатор встретится с семьями погибших при крушении Ан-148

КАЗАНЬ, 10 апр — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг планирует встретиться с родственниками погибших при крушении пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщила его пресс-служба.

Во вторник представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил, что спасатели планируют дополнительно обследовать место падения Ан-148 в Раменском районе Московской области.

"Вопрос о необходимости дополнительного осмотра места падения самолета был поставлен родственниками погибших на встрече с губернатором, членами правительства области, представителями Следственного комитета РФ, МЧС РФ и министерства здравоохранения РФ в Орске 6 апреля 2018 года. Реакция Юрия Берга последовала незамедлительно. Было дано поручение заместителю председателя правительства Оренбургской области Марату Сковородникову организовать выезд на место крушения самолета и проверить факты", — говорится в сообщении пресс-службы оренбургского губернатора.

"Юрий Берг планирует встретиться с родственниками погибших, а также с представителями МЧС России. Родственники погибших Юлия Синицина и Анна Нормантович, находящиеся в Москве, приглашены на встречу", — говорится в сообщении.

Вместе с Бергом на месте крушения находятся начальник ГУМЧС по Оренбургской области Александр Зенов и начальник ГУМЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.