В Волгоградской области около 400 человек остаются в зоне подтопления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Вода постепенно уходит из населенных пунктов Волгоградской области, однако подтопленной еще остается территория, на которой проживают 406 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.

Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега, 4 апреля на территории всего региона был введен режим ЧС. К 6 апреля частично подтопленным оказался 41 населенный пункт, в котором проживают 4,4 тысячи человек.

"По состоянию на 8.00 мск 10 апреля, частично остается подтопленным 31 населенный пункт, 2498 придворовых территорий, 140 домовладений, в которых проживают 406 человек", — сказал собеседник агентства. В пунктах временного размещения находятся 35 человек.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказании адресной помощи жителям пострадавших районов задействованы около 880 человек и 230 единиц техники.