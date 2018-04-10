СК возбудил дело из-за отравления детей в бассейне в Кузбассе

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после отравления десяти детей в бассейне "Олимпиец" в городе Мыски Кемеровской области, концентрация хлора в воздухе была токсичной, сообщается в Telegram-канале СК России.

Ранее администрация Кузбасса сообщила о том, что десять детей с легкой степенью отравления находятся в больнице после посещения бассейна в городе Мыски.

"По факту отравления детей в бассейне возбуждено уголовное дело… Следователи проверили систему вентиляции и очистки воды. Установлено, что концентрация хлора в воздухе являлась токсичной", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде. Следователи изъяли техническую документацию, назначен ряд экспертиз.