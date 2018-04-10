Работники музея в Якутии подозреваются в мошенничестве

ХАБАРОВСК, 10 апр — РИА Новости. Следственное управление МВД по Республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело в отношении нескольких должностных лиц Национального художественного музея Якутии, которых заподозрили в мошенничестве на 40 миллионов рублей, сообщает УМВД по региону во вторник.

По версии следователей, замдиректора по финансово-экономическому развитию, начальник общего отдела и ведущий бухгалтер распределяли сэкономленные средства фонда оплаты труда между собой. Тем самым они совершили хищение около 14 миллионов рублей.

С ноября 2013 года по май 2017 года они фиктивно трудоустраивали своих родственников в музей и перечисляли заработную плату на их счета, которыми сами и распоряжались. Следователи полагают, что так были похищены более 26 миллионов рублей. Общая сумма составила около 40 миллионов рублей.

"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.