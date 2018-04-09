Часть штрафа осужденного экс-мэра Ярославля погасили вещдоками

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Около 29 миллионов рублей, проходящие как вещественные доказательства по уголовному делу осужденного за коррупцию бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова зачли в счет его штрафа в 60 миллионов рублей, сообщило УФССП по Ярославской области.

Урлашов летом 2016 года получил 12,5 года колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Он отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске. Кроме лишения свободы суд приговорил его к штрафу в 60 миллионов рублей. Вместе с мэром был осужден его помощник Алексей Лопатин — он получил семь лет колонии, а бывший заммэра Дмитрий Донсков был оправдан.

Судебные приставы приступили к взысканию долга Урлашова и направили в исправительную колонию постановление о возбуждении исполнительного производства.

"По данным, полученным из Следственного управления по Ярославской области, денежные средства, проходящие в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, в сумме 494 642 долларов США и 9 600 евро зачтены в счет штрафа. В рублевом эквиваленте перечисленная в доход государства сумма составляет практически 29 миллионов рублей", — говорится в сообщении. Уточняется, что приставы продолжат работу по взысканию задолженности с бывшего мэра Ярославля.

Уголовное дело Урлашова стало одним из наиболее громких в России, учитывая тот факт, что он, как представитель оппозиции, в 2012 году победил на выборах главы города, набрав около 70% голосов ярославцев.

Суд согласился с версией следствия, что Урлашов, Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. В случае отказа мэр, по данным следствия, грозил невыплатой денег по контракту. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, этой суммой его просто хотели отблагодарить. Следствие полагало, что в преступлении участвовал и Донсков, но суд не счел доказательства его вины убедительными.