Паводок затронул 16 районов Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 9 апр — РИА Новости. Около 2,5 тысячи человек оказались в зоне паводка в Воронежской области, где на утро пятницы подтоплено 358 домов и около 1,2 тысячи приусадебных участков, сообщает главное управление МЧС по региону.
Паводковая ситуация в регионе 9 апреля стала одной из главных тем на заседании президиума правительства Воронежской области под председательством врио губернатора Александра Гусева.
"В начале прошедшей недели отмечалось значительное повышение дневных температур (от +1 до +14), в результате чего началось интенсивное таяние снежного покрова и повышение уровней воды в реках области, что привело к подтоплению приусадебных участков, жилых строений и низководных мостов в 16 муниципальных образованиях Воронежской области", — говорится в сообщении.
По данным областных властей, на данный момент зарегистрированы подтопления 388 домов, 2513 приусадебных участков, 19 низководных мостов.
"На территории Калачеевского района…, по состоянию на текущее время, увеличения количества подтопленных домов и приусадебных участков не отмечалось, наблюдается падение уровня воды. Адресная помощь населению оказывалась 947 раз. Погибших и травмированных нет. Организован санитарно-эпидемиологический контроль, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано", — информируют власти, отмечается, что продолжительность затопления территории может составить до 10 суток.
Как сообщает главное управление МЧС по Воронежской области, на вечер 9 апреля в регионе подтоплено 20 низководных мостов, нарушено транспортное сообщение в двух населенных пунктах. "Подтоплено 1930 придворовых участков (4 тысячи жителей) и 311 домов на территории восьми муниципальных образований", — говорится в сообщении спасателей.