В Тамбовской области сняли режим ЧС, объявленный из-за паводка

ВОРОНЕЖ, 9 апр — РИА Новости. Власти сняли режим чрезвычайной ситуации в городе Моршанск Тамбовской области, где талыми водами были подтоплены пять улиц и эвакуированы 22 человека, сообщает в понедельник областная администрация.
"В настоящее время вода ушла, принято решение о снятии режима ЧС", — говорится в сообщении.
По словам главы города Алексея Банникова, которые приводит областная администрация, жители, чье имущество пострадало в результате паводка, получат компенсацию. Ее размер установит специальная комиссия.
В Моршанском районе из-за резкого подъема воды в реке Кашма под угрозой подтопления оказались 23 дома в поселке Зеленый. В этих домах проживают 50 человек и находится психоневрологический интернат. Чтобы остановить паводок, построена 100-метровая дамба из мешков с песком, отмечается в сообщении.
В Знаменском районе оказалась затоплена дорога на участке между деревней Старчики и Кузьмино-Гать. В самом Тамбове вода затопила дачные участки по Рассказовскому шоссе, а на улице Железнодорожная от талых вод пострадали два домовладения, здесь организована откачка воды. Последствия паводка также ликвидируют в Бондарском, Ржаксинском, Мичуринском, Уваровском, Тамбовском и Мордовском районах, уточняется в сообщении.