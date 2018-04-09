В Нижегородской области спасатели сняли со льдины четырех рыбаков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр — РИА Новости. Четырех рыбаков, оказавшихся отрезанными от берега на льдине посреди Волги, спасли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

В субботу четверо мужчин, приехавших в Нижегородскую область из Владимирской, отправились на рыбалку на Волгу возле деревни Боженки Сокольского района, пояснили спасатели.

"Вскоре рыбаки обнаружили, что оказались отрезанными от берега, и стали звать на помощь. Один из них сообщил о случившемся в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру "112". К месту вызова незамедлительно на судне на воздушной подушке выехали работники Центра ГИМС МЧС России по Нижегородской области, которые сняли рыбаков со льдины и доставили их на берег", — говорится в сообщении МЧС.

В медицинской помощи спасенные не нуждались. В ведомстве отмечают, что лед на водоемах Нижегородской области непрочен и выходить на него смертельно опасно.