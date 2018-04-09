СК проверяет информацию об избиении пациентом фельдшера скорой в Твери

ВОРОНЕЖ, 9 апр — РИА Новости. Следствие проверяет информацию об избиении пациентом фельдшера скорой помощи в Твери, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Как отмечает СК, данные об инциденте появились в местных СМИ. "Девятого апреля 2018 года в Твери в дневное время фельдшер неотложной бригады СМП выполняла перевозку больного из поликлиники. Уже в салоне автомобиля скорой помощи пациент начал избивать медработника. В результате нападения женщина получила различные травмы", — говорится в сообщении.

По информации в СМИ организовано проведение доследственной проверки, устанавливаются подробности происшествия.

Как сообщает местный интернет-портал tverigrad.ru, фельдшер в одиночку перевозила больного из поликлиники на улице Кольцевая. Напавшего на нее пациента доставили в отдел полиции.