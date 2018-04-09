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Происшествия

В Тульской области два фельдшера пойдут под суд из-за смерти пациентки

16:1809.04.2018
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний. Архивное фотоДверь зала судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Два фельдшера "скорой" и неотложной помощи в Новомосковске Тульской области предстанут перед судом из-за причинения смерти по неосторожности пациентке, сообщается на сайте Следственного Комитета РФ.

Скорая помощь. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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По версии следствия, в августе 2017 года 66-летняя женщина из Новомосковска вызывала бригаду "скорой помощи" и на следующий день обращалась в отделение неотложной помощи в своей поликлинике с жалобами на здоровье. Фельдшер прибывшей бригады осмотрела женщину и приняла жалобы на ее состояние здоровья, но не обратила внимание на определенные симптомы и прогрессирование заболевания и поставила неправильный диагноз, не назначив необходимого лечения, а также не стала госпитализировать пациентку. На следующий день, по сообщению медрегистратора, другой медработник, фельдшер кабинета "неотложки" приехала к потерпевшей, осмотрела ее и приняла жалобы. Но и она не только не провела лечение и не назначила необходимого пациентке исследования, но и не направила женщину на консультацию к врачам специалистам — кардиологу и неврологу, также допустив ошибку в диагнозе и не направив пенсионерку в больницу. Спустя несколько дней женщина скончалась от заболевания, которое не было выявлено двумя врачами.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней женщины — фельдшера ГУЗ "Новомосковская городская клиническая больница" и 25-летней женщины — фельдшера кабинета неотложной медицинской помощи поликлинического отделения № 1 филиала №3… Следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Автомобиль следственного комитета. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Как отмечается, женщины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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