Состояние спасателей, пострадавших при пожаре в московском ТЦ, улучшилось

Пожар в ТЦ "Персей" в Москве (36)

Автомобили противопожарной службы МЧС РФ у детского торгового центра Персей в Москве, где произошло возгорание. Архивное фото

Автомобили противопожарной службы МЧС РФ у детского торгового центра Персей в Москве, где произошло возгорание. Архивное фото

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Состояние трех пожарных, доставленных в НИИ им. Склифосовского после пожара в торговом центре "Персей" на востоке Москвы, улучшилось до средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении в понедельник.

Ранее сообщалось, что они лежат в ожоговой реанимации, их состояние оценивалось как тяжелое.

"Они в ожоговом отделении, температура нормальная, состояние средней тяжести", — сказала собеседница агентства.

Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей.