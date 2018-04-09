Состояние спасателей, пострадавших при пожаре в московском ТЦ, улучшилось

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Состояние трех пожарных, доставленных в НИИ им. Склифосовского после пожара в торговом центре "Персей" на востоке Москвы, улучшилось до средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении в понедельник.
Ранее сообщалось, что они лежат в ожоговой реанимации, их состояние оценивалось как тяжелое.
"Они в ожоговом отделении, температура нормальная, состояние средней тяжести", — сказала собеседница агентства.
Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей.