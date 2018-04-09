СК в Новгороде начал проверку после смерти мужчины рядом с больницей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после обнаружения тела мужчины рядом с одной из больниц Великого Новгорода, которую он самовольно покинул после осмотра, сообщает в понедельник СУСК РФ по Новгородской области.

"Второго апреля… в Великом Новгороде недалеко от одной из больниц обнаружено тело мужчины, 1962 года рождения. По данному факту… проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что после осмотра врачами приемного покоя мужчина самостоятельно покинул больницу. Спустя некоторое время мужчина был обнаружен неподалеку от больницы без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Как уточняет региональное следственное управление, сейчас следователем назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.

Ранее в пресс-центре регионального правительства РИА Новости сообщали, что областное министерство здравоохранения организовало ведомственную проверку после того, как мужчина, с улицы доставленный скорой помощью в Центральную городскую клиническую больницу с переохлаждением и покинувший ее самостоятельно, через четыре часа скончался на улице неподалеку от этой же больницы. Повторный вызов к этому человеку поступил в "скорую" от охранника медицинского учреждения, и прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Результаты проверки будут обнародованы на этой неделе.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что региональные власти готовы инициировать внесение изменений в законодательство, которое в настоящее время не позволяет врачам больницы оказать помощь человеку за пределами медучреждения.

Местное издание "Ваши новости" сообщало, что за 10 минут после выхода из больницы мужчине удалось пройти всего десяток метров. За час он преодолел 100 метров, затем прислонился к забору и продолжал стоять. Через 40 минут он упал. Почти через 2 часа ему удалось сесть, подняться он так и не смог. По данным издания, в Новгородской станции скорой медицинской помощи попросили врачей больницы оказать ему помощь, пока до места доберется скорая. Сообщалось, что врачи отказались ему помогать, поскольку "он уже был у них".