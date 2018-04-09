РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

СК в Новгороде начал проверку после смерти мужчины рядом с больницей

15:3509.04.2018
01750
© РИА Новости / Юрий ЛашовПерейти в фотобанкКарета скорой помощи. Архивное фотоКарета скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после обнаружения тела мужчины рядом с одной из больниц Великого Новгорода, которую он самовольно покинул после осмотра, сообщает в понедельник СУСК РФ по Новгородской области.

Капельница. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Пациента московской больницы мог убить его сосед по палате

"Второго апреля… в Великом Новгороде недалеко от одной из больниц обнаружено тело мужчины, 1962 года рождения. По данному факту… проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что после осмотра врачами приемного покоя мужчина самостоятельно покинул больницу. Спустя некоторое время мужчина был обнаружен неподалеку от больницы без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Как уточняет региональное следственное управление, сейчас следователем назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.

Ранее в пресс-центре регионального правительства РИА Новости сообщали, что областное министерство здравоохранения организовало ведомственную проверку после того, как мужчина, с улицы доставленный скорой помощью в Центральную городскую клиническую больницу с переохлаждением и покинувший ее самостоятельно, через четыре часа скончался на улице неподалеку от этой же больницы. Повторный вызов к этому человеку поступил в "скорую" от охранника медицинского учреждения, и прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Результаты проверки будут обнародованы на этой неделе.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что региональные власти готовы инициировать внесение изменений в законодательство, которое в настоящее время не позволяет врачам больницы оказать помощь человеку за пределами медучреждения.

Местное издание "Ваши новости" сообщало, что за 10 минут после выхода из больницы мужчине удалось пройти всего десяток метров. За час он преодолел 100 метров, затем прислонился к забору и продолжал стоять. Через 40 минут он упал. Почти через 2 часа ему удалось сесть, подняться он так и не смог. По данным издания, в Новгородской станции скорой медицинской помощи попросили врачей больницы оказать ему помощь, пока до места доберется скорая. Сообщалось, что врачи отказались ему помогать, поскольку "он уже был у них".

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена