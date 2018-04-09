В больницах остаются двое пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово

КЕМЕРОВО, 9 апр — РИА Новости. Один пострадавший, 18-летний молодой человек, спрыгнувший с четвертого этажа во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, остается под наблюдением врачей Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, сообщил РИА Новости в понедельник представитель медучреждения. Также лечение в стационаре продолжает пострадавший 11-летний мальчик.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"В нашей больнице остается один пострадавший после пожара в "Зимней вишне". Это 18-летний молодой человек. Его состояние стабильное, легкой степени тяжести. Он идет на поправку, находится в отделении нейрохирургии. Какое-то время еще пробудет в стационаре", — сказал собеседник агентства.

По данным медиков, молодой человек получил травмы, характерные при падении с высоты: перелом костей таза, черепно-мозговую травму легкой степени тяжести.

Как сообщалось ранее, еще один пострадавший — 11-летний мальчик, который во время пожара в ТЦ тоже выпрыгнул с четвертого этажа и получил тяжелые травмы, — находится в Кемеровской областной детской клинической больнице. Сегодня его перевели в отделение восстановительного лечения. По оценкам врачей, состояние пациента удовлетворительное, мальчик снова начал ходить и пребывает в хорошем настроении.