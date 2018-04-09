Жителя Архангельска подозревают в случайном убийстве годовалой дочери

МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили дело в отношении жителя Архангельска, который, играя с годовалой дочкой своей сожительницы, подбросил ее вверх и неаккуратно поймал, причинив смертельную травму, сообщается на сайте регионального СУСК.

Следователи установили, что бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову в квартиру, расположенную на улице Партизанской в городе Архангельске, где зафиксировала смерть годовалой девочки. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть ребенка наступила в результате тупой травмы живота.

"По предварительной версии, вечером сожитель матери девочки подбросил ребенка вверх и поймал руками в области живота, в результате чего причинил ей тупую травму живота с повреждением внутренних органов", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалисты проведут соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

На допросе в качестве подозреваемого мужчина отрицал свою причастность к причинению смерти ребенку, добавили в СК.