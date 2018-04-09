В Саратовской области погиб школьник, отрабатывая удары на кирпичной стене

МОСКВА/САРАТОВ, 9 апр — РИА Новости. Школьник в Саратовской области отрабатывал удары на кирпичной стене, в результате чего кладка и железобетонные конструкции придавили его насмерть, следователи проводят проверку, сообщается на сайте регионального СК.

"Ершовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту гибели 14-летнего жителя Дергачевского района проводится проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 7 апреля пострадавший вместе с двумя одноклассниками находился на заброшенном зерновом складе. Подросток наносил удары руками по кирпичной стене здания, отрабатывая спортивные навыки. Как сообщается, это спровоцировало обрушение кирпичной кладки и железобетонных конструкций. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Как сообщили в прокуратуре региона, прокуратура Дергачевского района Саратовской области также проводит проверку по факту гибели школьника на территории заброшенной фермы, расположенной в 900 метрах от села Петропавловка. "В ходе проверки будут выяснены обстоятельства произошедшего, установлен собственник фермы, приняты меры реагирования", — говорится в сообщении.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области уточнила, что погибший мальчик учился в восьмом классе. Ведомство призвало родителей внимательнее относиться к тому, как их дети проводят свободное время, где, с кем и в какие игры они играют.

"Заброшенные здания представляют собой серьезную угрозу для жизни и здоровья детей. Именно родители, в первую очередь, должны просчитывать все риски, объяснять детям правила поведения и предостерегать от опасностей. Кроме того, ответственность лежит и на собственниках таких неэксплуатиремых объектов, которые обязаны предпринимать меры по их охране и ограничению свободного доступа посторонних лиц", — говорится в сообщении.