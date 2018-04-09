На Ставрополье 11 ТЦ закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

ПЯТИГОРСК, 9 апр — РИА Новости. Суды приостановили работу 11 торговых центров в Ставропольском крае из-за нарушения требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба губернатора региона.

После пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, при котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, в регионах РФ начались внеплановые проверки пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления людей.

"По итогам проверочных мероприятий выявлено свыше 800 нарушений, для устранения которых вынесено 182 представления. В суды подано 11 исков о приостановлении деятельности до устранения выявленных нарушений. В настоящее время приостановлена деятельность двух торговых центров в Ставрополе, четырех — в Пятигорске, трех — в Благодарном и двух — в Буденновске. Возбуждено 90 дел об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

Проверки прошли в 448 объектах массового пребывания людей, они продолжаются, отметили в пресс-службе.

"С 16 апреля в Ставропольском крае вводится особый противопожарный режим, который, в частности, кратно увеличивает меру ответственности за нарушения", — сообщают местные власти.