Житель Башкирии задушил женщину, отказавшую ему в близости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр — РИА Новости. Житель города Сибая (Башкирия) задержан по подозрению в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан.

По версии следствия, вечером 7 апреля 2018 года после совместного употребления спиртного у себя дома 28-летний мужчина из личной неприязни, вызванной отказом в интимной связи, задушил 54-летнюю гостью.

"Желая избавиться от тела, злоумышленник отделил голову и положил в пакет для мусора. Пакет отдал зашедшему в гости знакомому и попросил выбросить "мусор", что гость и сделал. Вернувшись в квартиру и увидев тело, пришедший убежал, но сообщил о случившемся в правоохранительные органы", — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Отмечается, что подозреваемый ранее уже отбывал наказание за убийство.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.