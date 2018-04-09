Генпрокуратура назвала инсценировкой покушение на Березовского в 2003 году

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Покушение на Бориса Березовского в 2003 году было инсценировано, заявил советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев.

"Я хочу вам продемонстрировать документ, который был озвучен по результатам расследования Скотленд-Ярдом: 13 января 2004 года представитель британского МВД Хейзел Блирс сделала официальное заявление о прекращении этого расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Березовского летом 2003 года… В частности госпожа Блирс заявила, что в ходе проведенных расследований не удалось ни обосновать информацию, ни найти доказательств совершения каких-либо уголовных преступлений, расследования по этому вопросу завершены", — сказал он.