Пробы воздуха в школе на Урале, откуда были госпитализированы дети, в норме

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Пробы воздуха в школе Нагайбакского района Челябинской области, откуда были в пятницу доставлены в лечебное учреждение более десяти детей, соответствуют всем нормативам, превышения загрязняющих веществ не обнаружено, сообщил РИА Новости в понедельник министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

По данным следствия, 6 апреля из школы в Нагайбакском районе были госпитализированы 13 детей в возрасте от 7 до 15 лет с жалобами на ухудшение самочувствия. По данному факту следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "халатность". Следствие в понедельник утром сообщало, что в лечебном учреждении остаются четверо детей.

Кроме того, прокурора региона организовала проверку обстоятельств массового заболевания учащихся Арсинской средней общеобразовательной школы.

"По нашим данным, в пятницу, 6 апреля, из школы были госпитализированы с ухудшением самочувствия 10 школьников и два педагога. Им была оказана необходимая помощь. Специалистами были взяты пробы воздуха, в том числе из помещений школы, а также из подвала. В настоящее время результаты готовы – пробы соответствуют всем нормативам", — сказал Савченко.

Он уточнил, что также были взяты пробы воды, результаты исследования которых будут готовы ориентировочно к 11 апреля.

Также министр пояснил, что в настоящее время школьники и педагоги проходят амбулаторное лечение.

Ранее в Минздраве региона также сообщили РИА Новости, что к понедельнику все школьники были выписаны из лечебного учреждения. Тем не менее, по данным прокуратуры Нагайбакского района, двое школьников остаются в больнице.