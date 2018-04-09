В Якутии пойдут под суд хозяева покусавших девочку собак

ХАБАРОВСК, 9 апр — РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух жителей Якутии, чьи собаки напали на восьмилетнюю девочку, направлено в суд, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По информации следствия, нападения произошло в ноябре 2017 года в селе Намцы. Девочка возвращалась вечером от подруги, когда на нее напали три аляскинских маламута. Ребенок получил множественные укушенные раны. Согласно заключению эксперта, здоровью девочки был причинен тяжкий вред.

Обвинение предъявлено двоим владельцам собак, 56-летнему мужчине и 24-летней девушке, которые не надели на своих питомцев намордник или поводок.

"Намским межрайонным следственным отделом СУСК России по республике завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей села Намцы. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время следствия владельцы животных признали свою вину в полном объеме. Двух собак ликвидировал сам хозяин, третью изолировали.

Пострадавшая девочка до сих пор проходит лечение.