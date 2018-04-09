В Якутии пойдут под суд хозяева покусавших девочку собак

ХАБАРОВСК, 9 апр — РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух жителей Якутии, чьи собаки напали на восьмилетнюю девочку, направлено в суд, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Обвинение предъявлено двоим владельцам собак, 56-летнему мужчине и 24-летней девушке, которые не надели на своих питомцев намордник или поводок.
"Намским межрайонным следственным отделом СУСК России по республике завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей села Намцы. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время следствия владельцы животных признали свою вину в полном объеме. Двух собак ликвидировал сам хозяин, третью изолировали.
Пострадавшая девочка до сих пор проходит лечение.