Два жителя Нижегородской области погибли при пожаре в жилом доме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр — РИА Новости. Два пожилых человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Борском районе, сообщает управление МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Борском районе поступило 8 апреля в 07.44 мск. На момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений из окон третьего этажа шел густой дым, происходило открытое горение в квартире.

"Первоначальные действия пожарных были направлены на спасение людей. С помощью специальных масок из горящего дома были спасены три человека. Одновременно по лестничным маршам были эвакуированы 20 человек. На месте пожара были обнаружены тела двоих погибших — мужчины 1935 г.р. и женщины 1938 г.р.", — говорится в сообщении.

Из соседней квартиры пожарными была спасена женщина, которую госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 30 человек личного состава и восемь единиц техники. Причина пожара устанавливается.