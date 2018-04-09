Уголовное дело возбудили после госпитализации школьников под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как более десяти детей возрастом от 7 до 15 лет, учащихся одной школы, в Нагайбакском районе Челябинской области доставили в лечебное учреждение с жалобами на ухудшение самочувствия, сообщило в понедельник следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, утром 6 апреля из школы населенного пункта Нагайбакского района в лечебное учреждение с жалобами на ухудшение самочувствия поступили 13 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. В минздраве региона РИА Новости пояснили, что к понедельнику все школьники были выписаны из лечебного учреждения. Тем не менее, по данным прокуратуры Нагайбакского района, все же двое школьников остаются в больнице.

"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении СК.

Так, 9 детей из лечебного учреждения выписаны, еще 4 детей находятся в лечебном учреждении с подозрением на простудные заболевания, уточняется в сообщении ведомства.

В настоящее время с привлечением сотрудников контролирующих органов проводятся исследования соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в учебном учреждении, также следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учреждения, добавляется в сообщении.

По поручению прокурора области Александра Кондратьева организована проверка обстоятельств "массового заболевания учащихся Арсинской средней общеобразовательной школы Нагайбакского района", сообщает пресс-центр ведомства, уточняя, что, по предварительным данным, было госпитализировано 11 школьников.

В минувшие выходные дни дети находились в стационаре под наблюдением врачей, в настоящее время 9 человек выписаны в удовлетворительном состоянии, еще 2 продолжают лечение, уточняется в сообщении.

Специалистами контролирующих органов в помещении учебного заведения взяты пробы воды и воздуха, проводится исследование, добавляется в сообщении. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению должностными лицами образовательной организации прав несовершеннолетних по охране их жизни и здоровья, сообщает пресс-центр.