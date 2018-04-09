В Костроме госпитализировали двух пострадавших при пожаре в наркодиспансере

ВОРОНЕЖ, 9 апр — РИА Новости. Двое пациентов костромского наркодиспансера были госпитализированы в результате пожара в одной из палат, где загорелся матрас, сообщил РИА Новости представитель медучреждения.

По данным МЧС, возгорание произошло в понедельник ранним утром в одной из палат стационара Костромского областного наркологического диспансера и было ликвидировано за полчаса.

"В том месте, где возник пожар, находилось пять пациентов. Двое получили ожоги, но незначительные. Один в алкогольном психозе, его отправили в первую городскую больницу. Второй — у него рука обгорела, он сейчас во второй городской больнице", — сказал представитель диспансера.

Он не исключил, что этих пациентов также могли получить отравление угарным газом. Трое других пациентов не пострадали.

"Матрас загорелся, видимо, в результате курения. Там зажигалкой что-то зажигали", — добавил представитель диспансера.

Он также сообщил, что всего было эвакуировано пять человек из палаты на первом этаже, где произошло возгорание, и со второго этажа — 17 человек.