На Сахалине спасатели сняли с оторвавшейся льдины 54 человека

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 апр — РИА Новости. Спасатели на Сахалине завершили операцию в Охотском море и доставили с оторвавшейся льдины 54 рыбака-любителя, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Спасательная операция завершена, доставили на берег последнего из рыбаков-любителей, оказавшихся на оторванной льдине. Пятьдесят четвёртый по счёту был доставлен на берег в 16.20 (8.20 мск). За медицинской помощью никто из снятых со льдины рыбаков не обращался", — говорится в сообщении.

Днём в понедельник оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) оторвалась льдина с людьми.

В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке "Хивус".