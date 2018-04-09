После задымления на шахте в Кузбассе пройдет встреча техсовета

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Технический совет шахты имени Ленина в кузбасском Междуреченске в понедельник примет дополнительные решения для прекращения задымления, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

По данным министерства, 7 апреля на шахте имени Ленина (филиал ПАО "Южный Кузбасс") произошло задымление в выработанном пространстве конвейерного штрека на глубине 320 метров. В шахте находились 69 горняков, которые самостоятельно вышли на поверхность. Пострадавших нет.

Работа шахты была приостановлена. Все системы вентиляции и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Организована подача азота в изолированное пространство аварийного участка. В действующих выработках шахты рудничная атмосфера находится в пределах ПДК (предельно допустимой концентрации). Угрозы для людей нет.

"На месте работают шесть отделений горноспасателей. Причины задымления устанавливаются. Проведение технического совета шахты, на котором будут приняты дополнительные решения по проводимым мероприятиям по прекращению задымления, запланировано на 9 апреля", — говорится в сообщении.

Шахта имени Ленина (до 1970 года — "Томусинская 1-2") введена в эксплуатацию в 1953 году. В 2006 году вошла в состав угольной компании "Южный Кузбасс" ("Мечел"). По данным Минэнерго, шахта добывает уголь марки КО, запасы составляют 36 миллионов тонн. Потребители — Челябинский завод по производству коксохимической продукции, Московский коксогазовый завод, Mechel Carbon AG, "Торговый дом Мечел-майнинг".