Полиция начала проверку из-за избиения школьницы на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 апр — РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента в городе Лабытнанги (ЯНАО), где школьница избила сверстницу, выясняя с ней отношения на публике, сообщает в понедельник региональное управление МВД.

На минувшей неделе в ряде сообществ в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись конфликта двух девушек-подростков из города Лабытнанги. На кадрах видно, как одна из школьниц избивает другую, при этом собравшиеся посмотреть драку сверстники до последнего не вмешиваются в ситуацию, некоторые из них высказываются одобрительно и подбадривают одну из участниц.

По данным полиции, в ведомство с заявлением в прошлую среду обратилась мать одной из школьниц, сообщив правоохранительным органам, что ее несовершеннолетней дочери были нанесены телесные повреждения.

"В ходе предварительной проверки сотрудниками полиции установлена личность злоумышленника. Ей оказалась несовершеннолетняя 2003 года рождения, которая с целью выяснения отношений личного характера нанесла потерпевшей побои в виде ударов ногами по различным частям тела", — говорится в сообщении управления МВД.

В ведомстве также отметили, что пострадавшей школьнице было выдано направление на судебно-медицинское освидетельствование, однако в настоящее время, как подчеркивается в сообщении, вред ее здоровью не определен.

"Несовершеннолетняя находится на амбулаторном лечении по месту жительства. По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в УМВД.

Проверку в связи с конфликтом организовали также в Следственном комитете, сообщает официальный Telegram-канал ведомства. По информации следователей, уже установлены все участники произошедшего.