В Ленинградской области восемь человек пострадали в результате ДТП

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Ленинградской области легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками, пострадали восемь человек, в том числе пять несовершеннолетних детей, сообщает в понедельник региональное управление ГИБДД ГУМВД РФ.

Авария, по предварительным данным, произошла ночью на 462-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога. Водитель автомобиля Acura столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ с полуприцепом, а затем — с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом.

"В результате ДТП пострадали водитель автомобиля МАЗ, водитель автомобиля Acura и шесть его пассажиров, в том числе пятеро детей. Несовершеннолетние пассажиры в возрасте от 13 до 16 лет были пристегнуты ремнями безопасности", — говорится в сообщении.

Дети ехали домой из Пскова с соревнований по самбо — в город Вельск в Архангельской области. За рулем автомобиля был отец одного из мальчиков. Все пострадавшие госпитализированы в среднем состоянии. Родителям детей сообщили о ДТП.