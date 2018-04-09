Рации и GPS-трекеры: как главарь банды сутенеров вел бизнес из тюрьмы

Зачастую встречи девушек-содержанок со спонсорами не предусматривают интимной близости. Многие из мужчин готовы платить просто за интересную беседу в компании девушки.

Зачастую встречи девушек-содержанок со спонсорами не предусматривают интимной близости. Многие из мужчин готовы платить просто за интересную беседу в компании девушки.

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Андрей Григорьев. В Екатеринбурге и Челябинске стартовали закрытые судебные процессы по делу преступной группировки, вовлекавшей девушек в занятие проституцией. Выдвинуты обвинения в убийстве, кражах и других преступлениях. По версии следствия, отбывающий срок лидер банды 31-летний Григорий Назаров руководил сутенерами из-за решетки. О том, как у него это получалось, и почему потерпевшие считают себя заложницами, — в материале РИА новости.

Семейный "бизнес"

Подпольным бизнесом по предоставлению услуг интимного характера неоднократно судимый Назаров заинтересовался давно. В 2011-м в Саратове его объявили в федеральный розыск за вовлечение в занятие проституцией, а в 2014-м заочно приговорили к двенадцати с половиной годам строгого режима. Однако он бежал в Челябинск, где познакомился с будущей супругой Юлией Паладийчук и уроженцем Оренбуржья Анатолием Глушко. Дальше они действовали вместе.

© ГУ МВД Анатолий Глушко (слева) и Григорий Назаров (справа) © ГУ МВД Анатолий Глушко (слева) и Григорий Назаров (справа)

По мнению следствия, Паладийчук отвечала за подбор девушек, координировала их работу, собирала выручку. Глушко выполнял функции водителя и охранника, следил за дисциплиной. Опытный Назаров создал целый "бизнес-план": четко определил место сбора девушек, установил для них рабочее время (ежедневно с 23:00 до 05:00) и индивидуальные расценки. Половину дохода у "сотрудниц" забирали.

Вынужденный переезд

Сутенеры старались выбирать девушек, недавно приехавших из провинции: они плохо ориентировались в Челябинске, у них не было постоянного места работы, денег. Подходили к таким на улице, знакомились и склоняли к занятию проституцией.

Отлаженный "бизнес" работал несколько месяцев, до тех пор пока в мае 2012-го Глушко всерьез не поссорился с одной из проституток. "Он вывез девушку за город, в арендованный дом, — рассказали в Следственном комитете России. — Сковал ее наручникам и на протяжении нескольких дней жестоко издевался, в том числе совершая насильственные действия сексуального характера. Затем, чтобы скрыть эти преступления, обвиняемый убил потерпевшую".

Тело зарыли в лесу. Найти место захоронения полиции потом так и не удалось.

На следующий день после убийства сутенеры уехали в Екатеринбург на угнанном внедорожнике "тойота". От машины вскоре избавились, продав на авторынке за 200 тысяч рублей. Банда быстро акклиматизировалась на новом месте и взялась за старое.

"Они арендовали несколько квартир и частный дом, — сообщил источник, близкий к следствию. — Чтобы непрерывно отслеживать местонахождение каждой из девушек, Назаров раздал им GPS-трекеры, а своим подельникам — радиостанции".

Офис с решетками

В конце 2012-го Назарова задержали. Глушко скрылся от следствия, Паладийчук "залегла на дно". Выждав восемь месяцев, она вернулась в дело, набрав новую команду, в которую вошли ее мать с сожителем и еще несколько знакомых.

Юлия старалась придерживаться схемы, придуманной мужем. Вербовали даже несовершеннолетних. Тех, кто хотел уйти, избивали, заковывали в наручники или запугивали. Узнав, что Назаров отбывает наказание в Оренбургской области, Паладийчук добилась свидания и похвасталась "успехами в бизнесе". Обсудив все детали, супруги решили, что группировку опять возглавит Назаров. Только "на удаленке".

В колонии у него был свободный доступ к интернету и мобильной связи. Он мог в режиме онлайн контролировать подельников и проституток, распределять денежные потоки и по телефону раздавать девушкам "служебные" инструкции.

"После того как я к ним попала, мне сразу дали телефон, и мужской голос на другом конце провода сказал, чтобы я тихо работала и не делала глупостей, — вспоминает Ирина (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.), проходящая по делу потерпевшей. — Только потом я узнала, что это был муж Юли, который сидел в тюрьме".

© Фото : предоставлено Ириной Ивановой Ирина Иванова © Фото : предоставлено Ириной Ивановой Ирина Иванова

Сексуальное рабство

Девятнадцатилетняя девушка приехала в Екатеринбург осень 2014-го из провинции. Хотела поступить в колледж, но попалась на крючок сутенеров. У нее отобрали все документы, включая паспорт, и отвезли на "рабочее место" — в коттедж на окраине города. Попытки к бегству жестко пресекались.

По словам Ирины, девушек всегда сопровождали охранник и водитель. "Весной 2015-го я случайно забеременела, — рассказала Ирина РИА Новости. — Меня отвезли в одну из частных городских клиник и сделали аборт. Я тогда еще не знала, что в коттедж уже не вернусь. По дороге нас встретил ОМОН, и весь этот ужас для меня закончился".

Участников банды разом задержали в марте 2015-го и отправили в СИЗО. На свободе оставался только Глушко. Поймать его удалось лишь в середине 2017-го в Сочи. Дело вело 4-е следственное управление Главного управления СК России, специализирующееся на делах особой важности.

На прошлой неделе Челябинский областной суд приступил к рассмотрению дела Глушко. В его "послужном списке" шесть статей, включая насильственные действия сексуального характера и убийство. Чуть ранее в Екатеринбурге стартовал процесс в отношении Назарова, Паладийчук и шести их подельников. По УК участникам банды сутенеров светит от трех до пятнадцати лет колонии.