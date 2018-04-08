В Новгородской области завели дело после гибели пяти человек при пожаре

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 5 человек при пожаре в Новгородской области, говорится в сообщении на сайте регионального управления СК РФ.

Ночью 8 апреля в деревне Волотово Новгородской области произошел пожар в частном доме, где, по данным СК, погибли две женщины, двое мужчин и один малолетний ребёнок.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в указанном доме проживала семья из трех человек. Около трёх часов ночи соседка по деревне вызвала работников пожарной службы, обнаружив возгорание, однако спасти хозяев дома и их ребёнка не удалось. Кроме того, в результате пожара погибли мужчина и женщина, которые находились у них в гостях.